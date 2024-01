Lifezone Metals annuncia il completamento del finanziamento per la fase 1 della joint venture con Glencore per il riciclaggio di platino, palladio e rodio

NEW YORK: Chris Showalter, CEO di Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM), è lieto di annunciare la firma dell'accordo di sottoscrizione e il completamento del finanziamento per la fase 1 della joint venture con un'azienda interamente controllata da Glencore plc (LSE: GLEN) per un progetto di riciclaggio di platino, palladio e rodio (nel complesso, metalli del gruppo del platino o “PGM”) che utilizzerà la tecnologia idrometallurgica di Lifezone Metals (“Hydromet”).

La fase 1 dell'implementazione della joint venture è già in corso e comprende un programma di conferma del lavoro pilota nei laboratori di Lifezone Metals a Perth, in Australia.

Fonte: Business Wire

