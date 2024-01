GIGABYTE rivela meraviglie basate sull’IA al CES 2024: server IA/HPC all’avanguardia, tecnologie verdi, AIoT e potentissimi sistemi per il gaming

TAIPEI: GIGABYTE Technology, un pioniere nel settore IT il cui focus è sul progresso di settori globali tramite sistemi di elaborazione IA e cloud e sull’offrire esperienze d’uso sempre superiori attraverso innovazioni hardware, è sotto i riflettori al CES 2024 con i suoi server IA/per elaborazione a elevate prestazioni (HPC, High-Performance Computing) avanzati, come sottolineato da server che supportano la AMD Instinct™ MI300A APU, il NVIDIA Grace Hopper Superchip e il chip a 8 GPU NVIDIA HGX H100. Questi nuovi chip prodotti da leader del settore sono progettati per gestire la crescita esponenziale dell’IA e i dataset e parametri di modelli sempre più complessi, raggiungendo così nuove pietre miliari nel settore IA.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita