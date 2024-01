Nuovo studio: il 99% dei responsabili del commercio al dettaglio prevede un boom tecnologico con aumenti di investimenti a due cifre

Previsti aumenti in media del 10% degli investimenti tecnologici nel 2024, stando ai risultati di un nuovo studio pubblicato da SoftServe

AUSTIN, Texas: SoftServe, un prestigioso fornitore di consulenza informatica e servizi digitali, oggi ha annunciato i risultati di questo nuovo studio sulla tecnologia per la rivendita al dettaglio, secondo il quale il 99% dei 100 dirigenti del commercio al dettaglio di grandi aziende intervistati prevede per quest'anno un forte aumento degli investimenti tecnologici. In tutto il settore, gli investimenti dovrebbero salire in media del 10%, mentre il 94% degli intervistati ha indicato che la tecnologia è un fattore significativo per i nuovi clienti.

Fonte: Business Wire

