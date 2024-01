SLB annuncia la collaborazione con Geminus AI

I primi modelli AI realizzati utilizzando la simulazione basata sulla fisica per l'ottimizzazione delle operazioni nel settore gas-petrolifero

HOUSTON: SLB (NYSE: SLB) oggi ha annunciato un investimento e un accordo di collaborazione tecnologica con Geminus AI che darà a SLB accesso esclusivo per l'installazione del primo costruttore di modelli di intelligenza artificiale (AI) informato dalla fisica per operazioni nel settore del gas e del petrolio. Il costruttore di modelli Geminus fonde approcci basati sulla fisica con dati di processo per produrre modelli AI ad alta precisione realizzabili su scala, molto più rapidamente e a costi molto inferiori rispetto agli approcci tradizionali basati sull'AI.

“L'investimento di SLB nella sua collaborazione con Geminus AI produce un cambiamento di marcia nelle prestazioni operative per i clienti, dalle pipeline di produzione agli impianti“, ha dichiarato Rakesh Jaggi, presidente, Digitale e Integrazione di SLB.

Fonte: Business Wire

