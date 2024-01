Quectel annuncia la prima certificazione nel settore di un modulo di comunicazione satellitare sulla rete Skylo

LAS VEGAS: CES – Quectel Wireless Solutions, azienda che sviluppa soluzioni IoT a livello internazionale, è lieta di annunciare la certificazione del modulo per reti non terrestri (NTN, non-terrestrial network) realizzato da Quectel, il CC660D-LS , per l’uso da parte di Skylo , leader nell’erogazione di servizi NTN. Il modulo è il primo ad essere certificato da Skylo per l’uso nella sua rete e consente una connettività IoT-NTN regolare e affidabile per qualsiasi dispositivo standard che incorpori il modulo e abbia una visuale del cielo.

Quectel ha sviluppato il modulo CC660D-LS specificamente per fornire funzioni di comunicazione satellitare bidirezionali affidabili ed efficienti.

Fonte: Business Wire

