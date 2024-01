Quectel e Morse Micro lanciano al CES 2024 il primo modulo HaLow Wi-Fi del settore che ha ottenuto le certificazioni europea CE e statunitense FCC

Il modulo HaLow Wi-Fi sviluppato da Quectel e dotato del SoC MM6108 di Morse Micro, e ora certificato, apre la strada all’adozione globale dello standard

LAS VEGAS: CES 2024 – Quectel Wireless Solutions, azienda che sviluppa soluzioni IoT a livello internazionale e Morse Micro, leader nel settore di dispositivi al silicio, oggi hanno annunciato che il modulo HaLow Wi-Fi Quectel FGH100M che impiega il SoC (System-on-Chip) MM6108 sviluppato da Morse Micro ha ricevuto la certificazione europea CE e quella della Federal Communications Commission (l’agenzia federale Usa per le telecomunicazioni). Le due certificazioni sottolineano i rigorosi collaudi a cui è stato sottoposto il modulo e la conformità dimostrata con i più elevati standard di sicurezza e di protezione ambientale e della salute in vigore nell’area europea, mentre la certificazione FCC indica che il modulo è approvato per l’uso in dispositivi elettronici venduti negli Stati Uniti.

Fonte: Business Wire

