HCLTech condurrà colloqui e collaborazioni in relazione a un futuro sostenibile e "AI-First" in occasione di WEF 2024

DAVOS, Svizzera e NOIDA, India: HCLTech, azienda leader globale in ambito tecnologico, collaborerà con le principali parti interessate a livello mondiale in occasione del 54º incontro annuale del Forum economico mondiale (WEF) che si terrà a Davos da 15 al 19 gennaio 2024. L'azienda contribuirà ai lavori del tema di quest'anno, "Rebuilding Trust" e all'individuazione di soluzioni con trasparenza, uniformità e responsabilità.

HCLTech sarà rappresentata dal presidente Roshni Nadar Malhotra, dal CEO e amministatore delegato C Vijayakumar, dal Direttore del dipartimento tecnologico Kalyan Kumar, dal Responsabile della crescita per Europa e Africa Ashish Kumar Gupta, dal Presidente per i servizi di Digital Foundation, Jagadeshwar Gattu, dal Responsabile globale dei servizi finanziari Srinivasan Seshadri, dal Direttore marketing Jill Kouri e dal Responsabile globale per la sostenibilità Santhosh Jayaram.

Fonte: Business Wire

