LANDI Global, fornitore all'avanguardia di soluzioni smart POS, si espande sui mercati internazionali

SINGAPORE: LANDI, fornitore leader di soluzioni di pagamento e commerciali, è entusiasta di annunciare il lancio ufficiale di LANDI Global, che segna il suo ingresso nei mercati internazionali. Questa occasione memorabile rappresenta un traguardo importante per l'azienda e dimostra il suo impegno nei confronti dei clienti di tutto il mondo.

In quanto pioniere del settore, LANDI ha rivoluzionato il mercato nel 2015 con l'introduzione del primo terminale di pagamento Android, spianando la strada all'evoluzione dello Smart POS. Questo traguardo evidenzia la dedizione di LANDI nei confronti della creazione di un ecosistema digitale per i commercianti e ne ribadisce l'impegno all'eccellenza in un panorama dei pagamenti in continua evoluzione.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita