Una seconda importante società di consulenza delegata, Glass Lewis, raccomanda che gli azionisti Q4 Inc. votino A FAVORE della proposta acquisizione da parte di Sumeru Equity Partners

Entrambe le importanti società di consulenza delegate – ISS e Glass Lewis – ora raccomandano di sostenere l’accordo

Glass Lewis evidenzia che l’operazione rappresenta un “significativo” sovrapprezzo per gli azionisti e una “interessante” opportunità strategica

Q4 esorta gli azionisti a votare PER l’accordo proposto ben prima della scadenza del 22 gennaio 2024 alle 10:00 ora di Toronto

TORONTO: Q4 Inc. (TSX:QFOR) (“Q4” o la “Società”), azienda che sviluppa l’omonima piattaforma avanzata di accesso ai mercati di capitali, oggi ha annunciato che la società di consulenza delegata indipendente Glass Lewis & Co. (“Glass Lewis”) raccomanda ai titolari di azioni ordinarie (le “Azioni ordinarie”) della Società (gli “Azionisti”) di votare “PER” l’operazione proposta (l’“Accordo”) ai sensi del quale Q4 verrebbe rilevata da un’entità appena creata e controllata da Sumeru Equity Partners (“Sumeru”), una delle principali società di investimento il cui focus è sulla tecnologia.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita