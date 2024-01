Reply innova l'esperienza di configurazione con “AI Product Discovery”: un configuratore prodotto che sfrutta il potenziale dell’AI e del 3D real time

TORINO, Italia: Reply annuncia il lancio di "AI Product Discovery", un configuratore di prodotti 3D in real time, alimentato dall’intelligenza artificiale generativa. La soluzione offre una nuova modalità di interazione con i digital twin rendendo più semplice la visualizzazione e la comprensione del prodotto e le sue varianti, migliorando l’esperienza complessiva di configurazione del prodotto stesso.

Realizzato da Infinity Reply e Machine Learning Reply, società specializzate rispettivamente in 3D content & Spatial Computing e intelligenza artificiale all'interno del gruppo Reply, l’AI Product Discovery consente di creare rappresentazioni 3D in tempo reale altamente realistiche di oggetti e ambienti, grazie all’integrazione di Unreal Engine di Epic. Sfruttando l’intelligenza artificiale generativa, il configuratore mette a disposizione anche un assistente digitale basato sul Large Language Model di OpenAI ma integrabile anche con altri Large Language Model, che interagisce e supporta l’utente nelle attività di configurazione.

Il configuratore "AI Product Discovery" offre un'esperienza fluida, intuitiva e personalizzata: il modello di intelligenza artificiale generativa non solo guida l'utente nei percorsi di configurazione, fornendo informazioni precise e contestualizzate sulle specifiche caratteristiche di ogni prodotto o brand, ma permette anche di creare pattern unici di materiali e texture. Attraverso comandi vocali, gestuali o di testo, l'utente può così adattare il prodotto alle proprie esigenze in tempo reale, modificando finiture, colori, materiali e opzioni. Grazie alle avanzate tecnologie 3D in tempo reale, gli utenti hanno il controllo sulle animazioni del prodotto e una migliore visualizzazione delle sue funzionalità e movimenti.

La versatilità della soluzione consente di utilizzare l’AI Product Discovery in diversi settori industriali, dall'automotive al retail, fino al manifatturiero e a quello degli elettrodomestici, garantendo servizi di assistenza personalizzati 24/7 su canali fisici e digitali.

Per ulteriori informazioni su AI Product Discovery e sulle soluzioni di Reply basate sull’AI generativa visita: www.ai.reply.com

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

Infinity Reply

Infinity Reply è l’azienda del gruppo Reply specializzata in visualizzazioni 3D e nello sviluppo di soluzioni di Spatial Computing personalizzate. Grazie alle più recenti tecnologie 3D di Render in Real Time Infinity Reply rende possibili storytelling innovativi dedicati a prodotti e servizi facendo leva su nuove forme e strumenti digitali di interazione. La gamma di servizi di Infinity Reply comprende consulenza, UX Design, 3D Content production e sviluppo. Le soluzioni, applicabili a diverse industry, supportano i processi di Vendita, Comunicazione, Intrattenimento, Formazione e Simulazione. www.infinity.reply.com

Machine Learning Reply

Machine Learning Reply è la società del gruppo Reply specializzata nel fornire servizi e soluzioni di intelligenza artificiale per guidare i propri clienti verso la digitalizzazione, aiutandoli a diventare più competitivi e guidati dai dati grazie a Smart Analytics, Machine Learning e Intelligenza artificiale. Con esperienza nel deep learning, nella visione artificiale, nella NLP e nella modellazione predittiva, l'azienda aiuta i propri clienti a potenziare la propria attività, fornendo loro team di sviluppo dedicati di grande esperienza. www.machine-learning.reply.it

Fonte: Business Wire

