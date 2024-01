Canon Medical Systems e Olympus annunciano un sodalizio commerciale per i sistemi di ultrasonografia endoscopica

TOKYO: Canon Medical Systems Corporation (Canon Medical) e Olympus Corporation (Olympus), oggi ha annunciato che abbiamo raggiunto un accordo di collaborazione sui sistemi a ultrasuoni endoscopici. Canon Medical svilupperà e produrrà sistemi di ultrasuoni diagnostici utilizzati in ultrasonografia endoscopica1 (Endoscopic Ultrasonography, EUS), mentre Olympus si occuperà delle iniziative commerciali e pubblicitarie. L'obiettivo di questa collaborazione tra il sistema diagnostico a ultrasuoni Aplio i800 di Canon2 per EUS di Canon e l'endoscopio a ultrasuoni di Olympus3 è portare sul mercato attrezzature EUS avanzate in grado di fornire diagnosi di imaging di qualità elevata. Canon Medical e Olympus si concentrano sui progressi tecnologici e sul miglioramento delle prestazioni diagnostiche nel settore EUS, con piani di espansione globale, partendo dal Giappone e dall'Europa.

Fonte: Business Wire

