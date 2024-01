DOCOMO esporrà a MWC Barcelona 2024, la più grande fiera al mondo per il settore della tecnologia mobile

—Vivi il futuro della connettività con FEEL TECH: una tecnologia innovativa per la condivisione sensoriale —

TOKYO: NTT DOCOMO, INC. ha annunciato oggi che sarà presente a MWC Barcelona 2024, la più grande esposizione al mondo per il settore della tecnologia mobile, che si terrà a Barcellona, in Spagna, dal 26 al 29 febbraio 2024. Presso lo stand di DOCOMO verranno esposti i suoi progressi in ambito tecnologico dall'anno scorso e verranno organizzate presentazioni incentrate sui temi principali di 6G, reti Open RAN e realtà estesa (XR), che ambiscono a promuovere la standardizzazione a livello internazionale e le opportunità commerciali globali con l'implementazione di tecnologie di comunicazione di prossima generazione.

Per il 6G, verranno organizzate dimostrazioni interattive di FEEL TECH®, una tecnologia innovativa in grado di rivoluzionare la condivisione di informazioni sensoriali tra la piattaforma di potenziamento umano di DOCOMO connessa alla rete 6G.

Fonte: Business Wire

