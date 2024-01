Spinnaker Support riconosciuta nella Guida al mercato Gartner® 2023 per l'assistenza al software indipendente di terze parti per i colossi informatici

DENVER: Spinnaker Support (Spinnaker), l'azienda leader nell'assistenza per il software di terze parti al servizio di oltre 1.000 clienti globali, è stata riconosciuta come Representative Vendor nella 2023 Gartner Market Guide for Independent Third-Party Software Support (TPSS) per i colossi informatici nel secondo anno consecutivo.

Gartner definisce il TPSS indipendente per il software di IBM, Microsoft, Oracle e SAP come un'alternativa economica alle tariffe dei servizi di manutenzione, assistenza e consulenza di questi quattro colossi informatici.

Gartner ha aggiunto, “I risparmi medi annuali sono tipicamente del 50% quando si confrontano i costi dei servizi TPSS e i modelli e le politiche dei prezzi annuali per la manutenzione e il supporto di IBM, Microsoft, Oracle e SAP”.

Fonte: Business Wire

