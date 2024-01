DOCOMO, il più grande operatore giapponese di telefonia mobile, rivelerà 31 tecnologie innovative – alcune pionieristiche nel mondo – al docomo Open House’24

– Tutte le soluzioni presentate saranno in mostra anche sul sito web dedicato all’evento –

TOKYO: NTT DOCOMO, INC. oggi ha annunciato che rivelerà varie tecnologie pionieristiche nel mondo fra un totale di 31 tecnologie innovative per l’evoluzione del 5G, il 6G, l’IA generativa e altro ancora in occasione del docomo Open House’24, una mostra di progressi tecnologici avanzati che si terrà a Tokyo in 17 e 18 gennaio.

Un sito web dedicato (https://docomo-openhouse24.smktg.jp/public/application/add/32) sarà accessibile dal 17 gennaio al 29 febbraio per mostrare le varie soluzioni, comprese quelle di spicco come le seguenti.

L’evoluzione del 5G e il 6G

Fonte: Business Wire

