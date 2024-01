WealthArc e ZeroLink stanno trasformando la gestione patrimoniale con l'intelligenza artificiale

ZURIGO & LONDRA: WealthArc, un fornitore globale svizzero di soluzioni di gestione dei dati patrimoniali, si è associato a ZeroLink, azienda pionieristica nella tecnologia neurosimbolica KGQA, per sviluppare WealthArc AI & Analytics – un servizio “Chat with your data” all'avanguardia potenziato dall'apprendimento automatico sviluppato appositamente per il settore della gestione patrimoniale.

L'integrazione della tecnologia ZeroLink nello sviluppo di WealthArc AI & Analytics consente un approccio totalmente inedito alla gestione patrimoniale che consente di ottenere facilmente l'accesso, la navigazione e la comprensione di dati complessi.

WealthArc offre a gestori patrimoniali, family office, trustee e altri titolari di patrimoni una piattaforma avanzata per la gestione dei dati, aggregando ogni giorno oltre 200.000 posizioni a livello globale.

Fonte: Business Wire

