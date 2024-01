LTIMindtree riferisce una crescita annua del 3,5% del fatturato calcolata in dollari USA

Aumento annuo dell'EBIT pari al 14,6%; solido afflusso di ordini per 1,5 miliardi di dollari USA, con una crescita annua del 21%

MUMBAI, India: LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], azienda globale di consulenza tecnologica e di soluzioni digitali, oggi ha reso noti i risultati consolidati relativi al terzo trimestre, terminato il 31 dicembre 2023, approvati dal consiglio di amministrazione.

"Le solide performance operative in un trimestre stagionalmente debole dimostrano la resilienza della nostra organizzazione in un contesto di difficoltà macroeconomiche continuative. Relativamente al trimestre abbiamo registrato un fatturato di 1,08 miliardi di dollari USA, una crescita annua del 3,5% calcolata in dollari, un margine EBIT del 15,4%, un aumento annuo di 150 punti base (pb) e un margine PAT (utile al netto delle imposte) del 13%, un aumento annuo di 140 punti base. Abbiamo registrato il maggior afflusso di ordini in assoluto, pari a 1,5 miliardi di dollari, che rappresenta un incremento annuo del 21%, e le solide metriche del flusso di cassa ci hanno consentito di superare i 10.000 'crore' di INR in termini di saldo tra liquidità e investimenti. Con questi solidi indicatori, siamo fiduciosi di poter proseguire sulla strada verso il successo nei primi mesi del nuovo anno".

Fonte: Business Wire

