IO Interactive accoglie Veronique Lallier come nuovo Chief Development Officer

COPENHAGEN, Danimarca: IO Interactive, lo sviluppatore ed editore indipendente di videogiochi meglio noto per le franchise Hitman e Freedom Fighters, annuncia oggi che Veronique Lallier entrerà in IOI in qualità di nuovo Chief Development Officer. Operando a livello globale in tutti gli studi e dalla sede di Brighton, aperta nel luglio 2023, Veronique sarà responsabile della supervisione della strategia e della produzione dello sviluppo dei giochi di IOI.

"Sono entusiasta di entrare in IO Interactive, un'iconico studio di giochi con 25 anni di storia di standard elevati e di creazione di franchise riconosciuti a livello mondiale. Con entusiasmanti progetti in corso e l'apertura di nuovi studi in tutta Europa, non vedo l'ora di avere un ruolo nella continuità della crescita e del successo di IOI", ha dichiarato Veronique Lallier.

Veronique porta con sé un patrimonio di esperienza nell'industria del gaming con precedenti incarichi in importanti studi di videogiochi, come Hi-Rez Studios, dove ha avuto l'incarico di COO e Studio GM; Warner Bros. Interactive Entertainment, di cui è stata Vice Presidente di Digital Publishing; NCSoft, dove è stata Studio Managing Director, oltre a Rockstar Games e Ubisoft.

“Siamo lieti di accogliere Veronique in IOI. Porterà un'enorme esperienza, grazie ai ruoli senior che ha ricoperto in nomi noti nel settore dei videogiochi in studi orientali e occidentali. La sua esperienza di marketing, publishing e produzione è una brillante combinazione che crea un profilo unico e rappresenta uno straordinario vantaggio per i nostri team con la prospettiva di crescita e diversificazione delle nostre IP”, è stato il commento di Hakan Abrak, CEO di IO Interactive.

Il team nello studio di IOI recentemente aperto a Brighton ha avuto successo fin dall'apertura del luglio scorso ed è pienamente integrato nel processo di sviluppo dei progetti attualmente in corso presso IO Interactive. In linea con la filosofia di IOI di lavorare su qualsiasi progetto da qualunque studio, il team di Brighton si è già attivato per collaborare al Project 007, la prima storia originale di James Bond; al Project Fantasy, un RPG fantasy online; e HITMAN World of Assassination.

Partendo dal team essenziale già stabilito, l'ambizione di IOI per il suo studio di Brighton è quella di espandersi rispetto all'anno appena conclusosi e accogliere nuovi talenti dalla vivace scena britannica di sviluppo con 100 nuovi posti di lavoro aperti in varie funzioni. IOI quindi continua la sua crescita organica, ampliata negli ultimi anni, con lo sviluppatore ed editore indipendente che cerca di rafforzare i suoi team.

Con cinque studi attuali in funzione a Copenhagen, Malmö, Barcellona, Istanbul e Brighton, IOI si sta preparando per essere in ottima forma per realizzare nuove IP (Intellectual Property) ambiziose e innovative, dopo il grande successo ottenuto con la completa trilogia HITMAN.

Entra nel viaggio interattivo IO oggi e cerca le posizioni aperte sul nostro sito web: www.ioi.dk/careers

INFORMAZIONI SU IO INTERACTIVE

IO Interactive è uno sviluppatore ed editore indipendente di videogiochi con studi a Copenhagen, Malmö, Barcellona, Istanbul e Brighton. La forza creativa dietro alcuni dei più noti videogiochi multipiattaforma degli ultimi vent'anni, IOI è dedicata a creare personaggi ed esperienze indimenticabili utilizzando la sua premiata tecnologia proprietaria Glacier.

IO Interactive svilupperà e pubblicherà la primissima storia iniziale di James Bond con il titolo provvisorio Project 007 e sta attualmente sviluppando una nuova IP con il nome in codice Project Fantasy. Per saperne di più, visitare il sito https://ioi.dk.

© 2024 IO Interactive A/S. IO Interactive e il logo IOI sono marchi registrati di IO Interactive A/S.

Fonte: Business Wire

