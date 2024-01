HCL Group e UpLink annunciano i nomi dei vincitori della Sfida Zero rifiuti idrici, creata nell’ambito dell’iniziativa per l’innovazione Aquapreneur

L’iniziativa per l’innovazione Aquapreneur consiste in un investimento di 15 milioni di dollari della durata di cinque anni finalizzato a promuovere l’innovazione nel settore dell’acqua dolce avviata da HCL, una delle principali conglomerate mondiali.

I 10 vincitori Aquapreneur sono stati prescelti in un gruppo di 192 partecipanti da tutto il mondo.

I vincitori riceveranno un premio in denaro da un fondo dell’importo complessivo di 1,9 milioni di CHF per far crescere le loro start-up e offrire soluzioni per l’acqua dolce in tutto il mondo.

Hanno partecipato start-up da diverse regioni geografiche, con percentuali notevoli dall’Africa (16%), dall’Asia (18%), dall’Europa (13%) e da altre regioni del mondo.

Due delle start-up vincitrici di quest’anno sono indiane, quattro sono europee, due sud americane e due statunitensi.

DAVOS-KLOSTERS, Svizzera: HCL Group, una conglomerata mondiale e UpLink, la società che sviluppa l’omonima piattaforma aperta per l’innovazione del World Economic Forum, oggi hanno annunciato i nomi dei primi 10 imprenditori in classifica che riceveranno un premio in denaro da un fondo dell’importo complessivo di 1,9 milioni di CHF nell’ambito della Sfida Zero rifiuti idrici.

Fonte: Business Wire

