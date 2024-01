NielsenIQ e TransUnion collaborano per consentire la pubblicità mirata con dati di acquisto al dettaglio di prima parte

CHICAGO: NielsenIQ, leader globale nella misurazione e nell'analisi dei dati, annuncia un accordo con l'attività di soluzioni di marketing di TransUnion (NYSE: TRU), TruAudience® , per collegare i dati dei consumatori di NielsenIQ con gli spazi di identità dei collaboratori per la modellazione dell'audience. Questo sforzo collaborativo utilizza i dati di prima parte di NielsenIQ sugli acquisti di bemi di largo consumo (FMCG, fast-moving consumer goods) e la Identity Resolution di TransUnion per la connettività dei dati per aiutare le aziende di Media e AdTech a creare campagne di impatto con segmenti di audience informati dagli acquisti dei consumatori.

Il sodalizio supera le storiche barriere all'utilizzo offline di dati sui comportamenti di acquisto di FMCG dei consumatori. I clienti possono utilizzare i dati di NielsenIQ come "Seed Audience" per creare segmenti simili precisi basato sulla demografica e sul comportamento di acquisto di FMCG. I punti salienti di questa collaborazione comprendono:

Targeting preciso paragonabile alle reti di media per il retail: L'utilizzo dei dati di acquisto consente alle aziende di Media e AdTech di creare soluzioni per l'open web

L'utilizzo dei dati di acquisto consente alle aziende di Media e AdTech di creare soluzioni per l'open web Duraturo attraverso la deprecazione dei dati: I dati di transazione rimangono inalterati dalla deprecazione dei dati, e quando abbinati alla solida identità offline proposta dal grafico dell'identità di TransUnion aprono la via al targeting mentre scompaiono cookies e ID di annunci pubblicitari mobili

I dati di transazione rimangono inalterati dalla deprecazione dei dati, e quando abbinati alla solida identità offline proposta dal grafico dell'identità di TransUnion aprono la via al targeting mentre scompaiono cookies e ID di annunci pubblicitari mobili Scala e accessibilità globali: NielsenIQ è l'unico player globale che offre dati su questa scala. Attraverso la sua Full View™, le società di Media e AdTech ottengono accesso a preziosi dati di prima parte, trasformando le loro capacità di targeting della audience.

"NielsenIQ è in grado di consentire alle aziende di media e adtech di servire meglio i marchi FMCG con i dati più completi e azionabili a disposizione", ha dichiarato Brett Jones, SVP, Responsabile globale delle partnership e delle nuove verticali di NielsenIQ. "Grazie al sodalizio con TransUnion per connettere i nostri dati con piattaforme mediatiche siamo all'avanguardia nel ridefinire il futuro del targeting del pubblico, proponendo soluzioni incentrate sulla privacy e aprire la strada a campagne pubblicitarie di maggiore impatto e successo”.

Utilizzando l'identità di TransUnion, le società mediatiche possono adottare i dati di NielsenIQ per la propria prospettiva identitaria e iniziare a creare delle audience. In un mercato che sta passando alle reti di media per il retail, questa collaborazione consente alle aziende di Media e AdTech di offrire un targeting più efficiente sull'open web.

“La nostra partnership strategica con NielsenIQ consente ai responsabili del marketing dei beni di largo consumo e alle società mediatiche di proporre esperienze personalizzate come se avessero i dati di prima parte dalle reti di media per il retail", ha commentato Julie Clark, SVP, Media & Entertainment Vertical, TransUnion. "Insieme, stiamo creando uno scenario pubblicitario avanzato che dà priorità alla rilevanza, all'efficienza e alla privacy dei consumatori".

Per saperne di più sull'impegno costante di NielsenIQ nei confronti della privacy dei dati e sull'accesso al suo capitale di dati di prima parte, visitare https://nielseniq.com/global/en/landing-page/media-adtech-hub/. Per una maggiore comprensione delle soluzioni di marketing TruAudience di TransUnion, esplorare https://www.transunion.com/solution/truaudience.

Informazioni su NIQ

NIQ è l'azienda leader mondiale nella consumer intelligence che offre la comprensione più completa sul comportamento d'acquisto dei consumatori e rivela nuovi percorsi di crescita. Nel 2023 NIQ si è combinata con Gfk per riunire i due leader di mercato con una portata globale senza precedenti. Con una lettura olistica del comparto retail e le informazioni più complete sui consumatori, proposte tramite analisi avanzate frutto di piattaforme stato dell'arte, NIQ propone la sua Full View ™ .

NIQ è una società del portafoglio di Advent International con attività in oltre 100 mercati e copre oltre il 90% della popolazione mondiale. Per ulteriori informazioni visitare NIQ.com.

Informazioni su TransUnion (NYSE:TRU)

TransUnion è un fornitore globale di informazioni e conoscenze con oltre 12.000 collaboratori che operano in più di 30 Paesi. Rendiamo la fiducia possibile assicurando che ogni persona venga rappresentata sul mercato in maniera affidabile e lo facciamo con una immagine Tru™ di ogni persona: una visione azionabile dei consumatori, rappresentata con cura. Attraverso le nostre acquisizioni e gli investimenti tecnologici abbiamo sviluppato soluzioni innovative che estendono oltre la nostra solida base nel credito essenziale in aree tra cui marketing, frode, rischio e analisi avanzata. Di conseguenza, i consumatori e le aziende possono condurre transazioni con maggiore fiducia e ottenere grandi cose. Noi la chiamiamo Information for Good ® — e conduce a opportunità economiche, grandi esperienze e potenziamento personale per milioni di persone in tutto il mondo. http://www.transunion.com/business

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita