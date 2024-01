Comunicazione migliorata con il nuovo sito web aziendale di LR: Strutturato. Internazionale. Reattivo.

AHLEN, Germania: LR Health & Beauty è lieta di annunciare il lancio del suo sito web aziendale completamente rinnovato. Con questo cambiamento, l'azienda desidera presentare i suoi contenuti in un modo più originale, chiaro e strutturato, che andrà a vantaggio dei rappresentanti dei media, del pubblico e, soprattutto, dei partner commerciali di LR. Il sito web aziendale di LR non funge solo da biglietto da visita internazionale, ma anche da punto di contatto centrale per tutti i paesi in cui l'azienda è attiva. Inoltre, ora è ancora più allineato con le esigenze e le aspettative della comunità globale.

Una caratteristica eccezionale del nuovo design è l'implementazione della strategia "mobile first". In tal modo si consente un accesso senza limitazioni a tutte le informazioni disponibili sul sito web tramite tablet e smartphone. Il sito web si adegua in modo fluido a qualsiasi formato, garantendo un'esperienza utente ottimizzata su tutti i dispositivi.

La homepage è suddivisa in due sezioni: "Business LR" e "Azienda", con un link all'e-shop di LR e alla pagina per i partner di vendita di LR. Quest'ultima continua a fungere da biglietto da visita digitale per le parti interessate. Nella sezione "Azienda", i visitatori possono trovare informazioni suddivise nelle categorie "Chi siamo", "Aloe Vera Expert", "LR nel mondo", "LR Global Kids Fund", "Conformità", "Sostenibilità", "Relazioni con gli investitori" e "Offerte di lavoro". Chi inizia una carriera e chi cerca lavoro può accedere alla pagina delle risorse umane attraverso la categoria delle offerte di lavoro, che offre una panoramica completa delle opportunità di assunzione di primo livello, delle offerte di lavoro e dei vantaggi per i dipendenti in linea con il principio guida dell'azienda ("More qualità for your life", Più qualità per la tua vita).

"Il nostro obiettivo era creare una piattaforma non solo accattivante dal punto di vista estetico, ma anche in grado di offrire le migliori informazioni possibili per orientarsi e un'esperienza utente eccezionale, in altre parole un comodo accesso alle informazioni. La nuova struttura del sito web aziendale ci consente di comunicare in modo ancora più chiaro su argomenti attuali, ad esempio tramite il selettore nella pagina iniziale" spiega Nele Hütte, Direttrice di eCommerce e soluzioni digitali.

Il nuovo sito web è stato creato con il supporto attivo di dipendenti interni e di due agenzie dedicate. L'agenzia "neteleven" è stata incaricata dell'implementazione del sistema di gestione dei contenuti, mentre l'agenzia "Valantic" ha fornito supporto all'infrastruttura di sistema. Il concetto per il nuovo sito web, la progettazione UX e il layout del sito sono stati sviluppati principalmente internamente da LR.

Visitate il nostro nuovo sito web all'indirizzo www.LRworld.com per scoprire la miniera di informazioni su LR ora accessibile in modo ancora più intuitivo.

Fonte: Business Wire

