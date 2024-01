Lenovo si unisce al programma dei partner per l’implementazione e la consulenza ServiceNow al fine di promuovere la trasformazione digitale dei clienti

RALEIGH, North Carolina: Oggi Lenovo ha annunciato di essersi unita al programma dei partner per l’implementazione e la consulenza ServiceNow per aiutare le aziende ad avvantaggiarsi degli innovativi flussi di lavoro sviluppati da Lenovo impiegando le funzionalità della piattaforma ServiceNow.

In qualità di partner per l’implementazione e la consulenza ServiceNow , Lenovo utilizzerà la propria vasta competenza nel settore, la storia di risultati comprovati in relazione ai servizi offerti e l’approfondita conoscenza delle tecniche di implementazione per aiutare i clienti ad accelerare la loro trasformazione digitale attraverso la piattaforma ServiceNow. Inizialmente Lenovo offrirà un gateway per funzionalità trasformative del luogo di lavoro digitale a clienti in Australia e Hong Kong; seguiranno altri Paesi del mondo.

Il rinnovato programma per partner ServiceNow riconosce il valore dei partner per la loro ampia gamma di competenze e la lunga esperienza al fine di promuovere opportunità, raggiungere nuovi mercati e aiutare clienti in comune nelle loro attività di trasformazione digitale.

Fonte: Business Wire

