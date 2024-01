LambdaTest annuncia il Velocity Tour 2024: networking scattante per leader tecnologici scattanti

Velocity Tour è un'occasione di incontro esclusiva per i leader in ambito tecnologico, che offre opportunità memorabili di networking e informazioni sull'adattamento delle imprese nell'era dell'IA.

NOIDA, India e SAN FRANCISCO: La piattaforma leader di test unificati basata su cloud LambdaTest, con sede a San Francisco, ha annunciato il LambdaTest Velocity Tour 2024, un evento di incontro esclusivo solo su invito pensato per i leader e gli esperti tecnologici del settore.

Il Velocity Tour offre un'esperienza immersiva per i leader di QE, in grado di promuovere opportunità di networking e informazioni sull'adattamento delle imprese nell'era dell'IA. I partecipanti potranno ottenere informazioni preziose sulla visione di LambdaTest per il futuro della qualità dei software. L'evento ospiterà inoltre dimostrazioni delle nuove offerte di prodotti e delle innovazioni di LambdaTest.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita