Q4 Inc. invia un ultimo invito agli azionisti a votare A FAVORE dalla proposta acquisizione da parte di Sumeru Equity Partners

Evidenzia il valore certo, significativo e immediato ottenibile con l’accordo

Il prezzo di acquisto interamente in contanti di 6,05 $ per azione offre agli azionisti (eccetto quelli che stanno reinvestendo il loro capitale) un sovrapprezzo del 36% rispetto al valore di chiusura delle azioni Q4 l’ultimo giorno delle contrattazioni precedenti l’annuncio

La scadenza per votare è lunedì 22 gennaio 2024 alle 10:00 ora di Toronto

Gli azionisti che richiedono assistenza in merito alla votazione possono contattare Laurel Hill Advisory Group chiamando il numero 1-877-452-7184 o visitando il sito assistance@laurelhill.com .

TORONTO: Q4 Inc. (TSX:QFOR) (“Q6,05” o la “Società”), azienda che sviluppa l’omonima piattaforma avanzata di accesso ai mercati di capitali, oggi invita per l’ultima volta i titolari di azioni ordinarie (le “Azioni ordinarie”) della Società (gli “Azionisti”) a votare PER l’operazione proposta (l’“Accordo”) ai sensi del quale Q4 verrebbe rilevata al prezzo di 6,05 $, da pagarsi interamente in contanti, da un’entità appena creata e controllata da Sumeru Equity Partners (“Sumeru”), una delle principali società di investimento il cui focus è sulla tecnologia.

