Objectway acquisisce Nest Wealth, leader nelle soluzioni di digital wealth in Canada

Objectway compie un passo significativo verso l'espansione delle proprie soluzioni e della presenza in Nord America. Si tratta di una tappa fondamentale nella strategia per diventare il partner end-to-end di fiducia nel settore del wealth management a livello globale.

MILAN & TORONTO: Objectway, Top 100 FinTech provider di software as-a-service e servizi per banche, wealth e asset manager, ha annunciato oggi l'acquisizione di Nest Wealth, fornitore canadese leader nelle soluzioni di digital wealth.

In oltre 30 anni di esperienza nel settore, Objectway ha costruito partnership con banche, wealth e asset manager per accrescere e scalare il loro business grazie a software e servizi all'avanguardia, consentendo alle istituzioni finanziarie di ogni dimensione e area geografica di intraprendere agevolmente il loro percorso di trasformazione digitale.

Con oltre 10 anni di leadership di mercato e di innovazione, Nest Wealth fornisce soluzioni di digital wealth per l'onboarding e la pianificazione finanziaria ad alcune delle più grandi istituzioni finanziarie del Canada - tra cui banche, banche depositarie e asset manager – a società di wealth management e consulenti finanziari, oltre a servizi di gestione degli investimenti diretti agli investitori. Tra i clienti figurano metà delle sei maggiori banche canadesi, nonché National Bank of Canada, National Bank Independent Network, ecc.

Il Canada è caratterizzato da una popolazione in crescita e da un sofisticato ecosistema finanziario. Di conseguenza, il Paese è uno dei dieci mercati più importanti per il wealth management e una delle regioni con la maggiore distribuzione di servizi di consulenza finanziaria per individuo al mondo.

Integrando le soluzioni complementari di Nest Wealth per l'onboarding dei clienti e la pianificazione finanziaria, Objectway migliorerà l’offerta dedicata al wealth e investment management, commercializzandola a clienti nuovi ed esistenti in Canada e negli Stati Uniti.

In EMEA, questa acquisizione offre l'opportunità di espandere e arricchire ulteriormente il design delle soluzioni di wealth management dell'azienda lungo tutta la catena del valore, per offrire le più avanzate soluzioni di digital client onboarding e financial planning in aggiunta ai servizi di consulenza, porftolio management e back-office.

“Il team di Nest Wealth ha realizzato una notevole piattaforma di digital wealth con un'importante base clienti. Non vediamo l'ora di lavorare insieme per massimizzare il nostro potenziale di business, basato sulla comune attenzione all'innovazione digitale e sullo stesso approccio modulare, flessibile e as-a-service,” ha commentato Luigi Marciano, Fondatore e CEO del Gruppo Objectway. “Questa acquisizione segna una tappa significativa nella nostra strategia di crescita ed espansione globale, permettendoci di stabilire e ampliare la nostra presenza sul mercato nordamericano e di offrire una gamma ancora più completa di prodotti e servizi innovativi a clienti nuovi ed esistenti, sia in EMEA che in Nord America.”

“Siamo entusiasti di entrare a far parte del Gruppo Objectway, un'azienda innovativa e molto apprezzata con una comprovata esperienza nel settore. Questo accelererà la nostra espansione in Nord America e ci aprirà ulteriori opportunità di mercato in EMEA. Con Objectway abbiamo trovato il partner perfetto, che offre ai nostri collaboratori e clienti continuità, stabilità e un promettente futuro caratterizzato da una continua evoluzione per soddisfare le esigenze del mercato,” ha affermato Randy Cass, fondatore e CEO di Nest Wealth.

Objectway è stata assistita da Deloitte, Deloitte Legal e Alpeggiani Avvocati Associati.

Nest Wealth è stata assistita da Ascent Line Partners e Wildeboer Dellelce LLP.

BNL ha agito in qualità di sole lead manager e bookrunner del relativo finanziamento che coinvolgerà anche SIMEST.

