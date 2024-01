Thales e Quantinuum lanciano uno Starter Kit per aiutare le aziende a prepararsi ai cambiamenti in arrivo nella crittografia post-quantistica

La nuova soluzione – il PQC Starter Kit - offre agli utenti un metodo rapido e facile per testare e misurare la propria preparazione post-quantistica in termini di protezione dagli attacchi informatici quantistici

L'agilità nella crittografia e la preparazione all'era post-quantistica sono essenziali per mitigare il rischio di violazione dei dati, una volta raggiunta la maturità dell'informatica quantistica

MEUDON, Francia: Thales , fornitore globale leader nella tecnologia e nella sicurezza, oggi ha annunciato il lancio del suo PQC Starter Kit in collaborazione con Quantinuum (https://www.quantinuum.com). Questa offerta totalmente innovativa aiuta le aziende a prepararsi alla crittografia post-quantistica (PQC). Il kit fornisce alle imprese un ambiente affidabile per testare le chiavi crittografiche con potenziamento quantistico predisposte per la PQC e comprendere le implicazioni che l'informatica quantistica avrà sulla sicurezza della loro infrastruttura.

Fonte: Business Wire

