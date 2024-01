Visit Group, fornitore leader di soluzioni software per il settore dell'ospitalità con sede nei paesi scandinavi, annuncia un investimento strategico di oltre 100 milioni di euro per promuovere la crescita da parte di PSG

L'investimento di PSG è volto a supportare la prossima fase di crescita organica e inorganica di Visit Group

GÖTEBORG, Svezia: Visit Group, società leader del mercato nell'ambito dei software per il settore dell'ospitalità e dei viaggi con sede nei paesi scandinavi, ha annunciato oggi un investimento strategico per la crescita di oltre 100 milioni di euro da parte di PSG Equity ("PSG"), una società a capitale privato che collabora con società di servizi software e basati sulla tecnologia per accelerarne la crescita. PSG acquisirà una quota di maggioranza dell'azienda.

Con sede a Göteborg, in Svezia, Visit Group è un leader di mercato dei paesi scandinavi nel settore della tecnologia per ospitalità e viaggi, che offre un software per commercio collaborativo a fornitori di esperienze a destinazione, che includono alloggi, tour giornalieri e attrazioni, località di montagna, operatori di traghetti, parchi di divertimento e rivenditori di attività.

Fonte: Business Wire

