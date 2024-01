EVORA Global annuncia l'acquisizione di Metry

La fusione trasformativa è destinata a ridefinire il panorama dei dati sulla sostenibilità degli asset reali per renderli "pronti all'analisi" e a fissare nuovi parametri di riferimento per il settore.

LONDRA: EVORA Global, fornitore leader di soluzioni tecnologiche di sostenibilità per il settore degli asset reali, ha annunciato oggi l'acquisizione strategica di Metry, la piattaforma numero uno in Europa per la raccolta di dati ambientali. L'operazione definirà nuovi standard per l'eccellenza dei dati e l'innovazione tecnologica, fornendo soluzioni complete di dati per il settore globale degli investimenti immobiliari e infrastrutturali.

L'acquisizione porterà a un migliore livello di automazione e qualità dei dati per i clienti di EVORA, che si otterranno tramite connessioni dirette a misuratori e centri fiscali.

Fonte: Business Wire

