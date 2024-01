Qdrant ottiene 28 milioni di dollari per lo sviluppo di applicazioni IA su larga scala

La somma finanzierà l'espansione del database vettoriale open-source di Qdrant e l'incremento della scalabilità e dell'efficienza delle applicazioni IA di prossima generazione.

BERLINO: Qdrant, il database vettoriale open-source ad alte prestazioni leader nel settore, ha annunciato oggi il completamento del proprio round di finanziamento di serie A, che gli ha permesso di assicurarsi 28 milioni di dollari grazie a un investimento guidato da Spark Capital, con la partecipazione degli investitori Unusual Ventures e 42CAP.

Qdrant eccelle nella gestione e nella ricerca di dati dimensionali e gestisce miliardi di vettori con efficienza e scalabilità impareggiabili, che rendono il suo database indispensabile per le moderne applicazioni IA e di apprendimento automatico in tutti i settori. Lo scorso anno, Qdrant ha superato i 5 milioni di download e sono in continuo aumento le aziende che decidono di adottarlo, da Deloitte a Hewlett Packard Enterprise, a Bayer e a molte altre società Fortune 500.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita