Alter Domus consolida la sua esperienza nelle grandi migrazioni con la creazione del team dedicato Key Client Partnerships mentre le aziende dei mercati privati raggiungono il punto di svolta operativo

Un leader dei servizi di fondi crea Key Client Partnerships, un team dedicato di esperti del settore per collaborare alla creazione di modelli operativi e finanziari personalizzati per soddisfare le priorità specifiche dei clienti

LUSSEMBURGO e NEW YORK: Alter Domus, un fornitore leader di servizi di amministrazione di fondi tecnologicamente abilitata, debito privato e servizi aziendali per il settore degli investimenti alternativi, oggi ha presentato la creazione della sua Key Client Partnerships (KCP) per aiutare i mercati privati ad ampliare la loro infrastruttura di middle- e back-office per soddisfare le esigenze e la complessità sempre maggiori degli investitori. Questa creazione giunge come naturale conseguenza della tradizione ventennale dell'azienda nel costruire relazioni durature con le maggiori società di mercati privati.

Fonte: Business Wire

