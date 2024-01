Gli impianti di ricerca oncologici internazionali di Crown Bioscience ottengono prestigiose certificazioni ISO e CAP

SAN DIEGO: Crown Bioscience , un’azienda di livello internazionale che offre servizi di ricerca clinica su contratto (CRO) la cui capogruppo è JSR Life Sciences, annuncia che i suoi laboratori internazionali hanno superato una serie di verifiche ISO in loco annuali conseguendo risultati impeccabili, privi di discrepanze.

Le seguenti sono le certificazioni ISO ottenute:

ISO 9001 – Gestione qualità

ISO 14001 – Gestione ambientale

ISO 45001 – Sistemi di gestione sicurezza e salute nel luogo di lavoro

ISO 20000 – Gestione servizi informatici

ISO 27001 – Sistemi di gestione sicurezza informatica

Oltre a queste certificazioni, gli impianti Crown Bioscience hanno rinnovato la certificazione ricevuta dalla Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care (AAALAC), mentre il suo impianto in Germania recentemente ha ottenuto l’approvazione dal College of American Pathologists (CAP).

