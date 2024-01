FlexTrade lancia un nuovo sistema di gestione dei problemi in consulenza con Neuberger Berman

FlexTrade Systems ora mette in grado gestori di risorse e società buy-side multistrategia di ottimizzare i loro flussi di lavoro per la gestione di nuovi problemi tramite FlexNIMS, una soluzione completa, completamente integrata per i mercati di capitale netto pensata per istituti buy-side.

NEW YORK: FlexTrade Systems (@FlexTrade ), una delle principali aziende di livello internazionale nel settore dei sistemi di gestione degli ordini e di esecuzione multi-asset, annuncia un nuovo sistema di gestione dei problemi, FlexNIMS, studiato per i trader di capitale pubblico con il fine di metterli in grado di pianificare, gestire ed eseguire offerte di capitale.

Utilizzando questa soluzione completa, le società buy-side globali possono ridurre il tempo e il rischio associati alle procedure di gestione di nuovi problemi in relazione a IPO, FPO e block trade gestendole a partire dalla fase di valutazione dell’accordo alle approvazioni e all’aggregazione degli interessi interni, alla verifica della compliance e alle allocazioni individuali personalizzate alla data dell’accordo stesso.

Fonte: Business Wire

