The Modern Data Company premiata nel Gartner's Magic Quadrant per l'Integrazione dei dati

PALO ALTO, Calif.: The Modern Data Company, riconosciuta per le sue competenze nello sviluppo e nella gestione di prodotti di dati avanzati, è lieta di annunciare che si è distinta con menzione d'onore nel Gartner's 'Magic Quadrant for Data Integration Tools', grazie al suo prodotto di punta, DataOS®.

“Questo riconoscimento sottolinea il nostro impegno per trasformare i dati in prodotti e rivoluzionare le tecnologie di gestione dei dati. La nostra attenzione si estende oltre la tradizionale gestione dei dati, guidando le aziende nel loro percorso verso un utilizzo efficiente dei dati, realizzando ROI concreti sui propri investimenti nei dati e sfruttando tecnologie avanzate quali l'intelligenza artificiale (AI), l'apprendimento automatico (ML) e i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Questo riconoscimento testimonia l'allineamento di Modern Data con le ultime tendenze del settore e la nostra passione nella definizione di nuovi standard in ambito di integrazione e utilizzo dei dati”, ha dichiarato Srujan Akula, CEO di The Modern Data Company.

Fonte: Business Wire

