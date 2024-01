Reply presenta “AI Live Posting”, una soluzione che innova la creazione dei contenuti dei Social Media Team grazie all’intelligenza artificiale generativa

TORINO, Italia: Reply presenta "AI Live Posting", una soluzione che utilizza l'intelligenza artificiale generativa e l’automazione a supporto delle attività creative ed editoriali dei Social Media Team.

Utilizzato nel contesto di eventi live, AI Live Posting cattura l'essenza dei discorsi in tempo reale e li trasforma istantaneamente in post coinvolgenti. Grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, i discorsi vengono trascritti, analizzati e convertiti in post accattivanti, simili a tweet, arricchiti da visual creativi pronti per essere condivisi sulle diverse piattaforme social o sulla mobile app dell’evento stesso. La soluzione offre la flessibilità di personalizzare il tono dei testi e lo stile delle immagini generate, rendendola adatta a vari tipi di eventi, come conferenze, lanci di prodotti ed eventi sportivi.

Realizzata da TamTamy Reply, la società del gruppo Reply specializzata nella progettazione e sviluppo di community digitali, AI Live Posting offre ai team di Social Media un nuovo approccio alla creazione dei contenuti, dando loro la possibilità di promuovere gli eventi sulle varie piattaforme di social media in real time garantendo un maggiore engagement degli utenti.

Con AI Live Posting, i team di Social Media possono beneficiare di una soluzione che potenzia la loro creatività, generando contenuti unici e coinvolgenti adatti al proprio pubblico di riferimento, migliorando al contempo la produttività. Grazie al motore di intelligenza artificiale integrato, che utilizza le tecnologie di OpenAI e Stable Diffusion, è possibile creare e pubblicare automaticamente nuovi contenuti testuali e visivi in tempo reale, riducendo la necessità di estrazione e rielaborazione manuale delle informazioni. L'intervento manuale, richiesto per la revisione dei contenuti, attraverso una dashboard dedicata, e la post-moderazione sui canali, garantisce la coerenza con la brand identity, preservando una maggiore velocità nella creazione e pubblicazione dei contenuti.

AI Live Posting può essere utilizzata indipendentemente da altre soluzioni di social media management o in combinazione con TamTamy, la piattaforma proprietaria di Digital Workplace ed Enterprise Social Network di Reply.

Per ulteriori informazioni su AI Live Posting e sulle soluzioni di Reply basate sull’AI generativa visita: www.ai.reply.com.

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

TamTamy Reply è l’azienda del gruppo Reply specializzata nella progettazione e nello sviluppo di community digitali, piattaforme di social learning, social intranet e digital workplaces. Attraverso la propria piattaforma proprietaria di enterprise social networking, TamTamy Reply supporta i propri clienti in diversi contesti e settori, dalla progettazione di iniziative di comunicazione digitale, sistemi di community e gestione dei contenuti, alla definizione di strategie di comunicazione interna, all'implementazione di campagne di lancio e employee engagement. www.tamtamyreply.it

