ProAmpac avvia una collaborazione con Aptar CSP Technologies per il lancio di una tecnologia di imballaggio attiva per l'assorbimento dell'umidità

CINCINNATI: ProAmpac, azienda leader nel settore degli imballaggi flessibili e della scienza dei materiali, ha annunciato il lancio di ProActive Intelligence Moisture Protect (MP-1000), una tecnologia innovativa per l'assorbimento dell'umidità in attesa di brevetto che elimina la necessità di utilizzare pacchetti di essiccante. Le piattaforme MP-1000 si avvalgono della tecnologia della piattaforma 3-Phase Activ-Polymer™ di Aptar CSP Technologies per ridurre il livello di umidità all'interno dei contenitori chiusi, rendendola una soluzione ideale per applicazioni che richiedono un controllo ottimale dell'umidità, come kit diagnostici presso il punto di assistenza, probiotici a coltura viva e prodotti alimentari in polvere igroscopici.

"Siamo entusiasti di lanciare le piattaforme Moisture Protect MP-1000, la più recente aggiunta alla linea di prodotti ProActive Intelligence."

Fonte: Business Wire

