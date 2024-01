Nexo denuncia la Bulgaria per oltre 3 miliardi di dollari

ZUG, Svizzera: Nexo AG e le sue società controllate hanno presentato una richiesta di arbitrato ICSID da oltre 3 miliardi di dollari contro la Repubblica di Bulgaria per danni e perdite di opportunità provocati da azioni indebite e politicamente motivate contro la società e i suoi dirigenti, comportando indagini penali ingiustificate e vessatorie, successivamente archiviate perché infondate. Nexo AG e le sue società controllate sono rappresentate dallo studio legale statunitense Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, e la richiesta viene inoltrata all'International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) della Sede della Banca Mondiale a Washington, DC.

Il 21 dicembre 2023, le società Nexo e i loro dirigenti sono stati prosciolti da ogni accusa di azioni illecite, mentre l'Ufficio della Città di Sofia ha concluso che non era stato commesso alcun reato e ha chiuso il procedimento penale nei confronti dei dirigenti di Nexo, tra cui Kosta Kantchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev e Trayan Nikolov.

Fonte: Business Wire

