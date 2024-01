Sion Power raccoglie 75 milioni di USD per la commercializzazione della sua tecnologia proprietaria Licerion per veicoli elettrici

Il nuovo capitale è guidato da LG Energy Solution, esperti del settore entrano nel consiglio di amministrazione

TUCSON, Arizona: Sion Power Corporation, leader nello sviluppo tecnologico di batterie di nuova generazione per veicoli elettrici (EV), ha annunciato oggi di aver ottenuto un finanziamento di Serie A per 75 milioni di USD. Il round è stato guidato dal produttore leader globale di batterie LG Energy Solution (l'investimento verrà effettuato tramite LG Technology Ventures e Bricks Capital Management) e ha visto nuovamente la partecipazione del matematico Jim Simons di Euclidean Capital. L'azienda si è inoltre assicurata un nuovo investimento da parte di Hillspire LLC dell'ex CEO di Google, Eric Schmidt.

Tra i nuovi membri del consiglio ci sono l'esperto dirigente del settore automotive Stefan Jacoby, Scott Brady, professore di Stanford, imprenditore e socio amministratore di Innovation Endeavors, Robert McIntyre, amministratore delegato di LG Technology Ventures e Hansol Kim, socio amministratore di Bricks Capital Management.

Sion Power è la società sviluppatrice della tecnologia LicerionTM. Questa tecnologia si avvale della compressione in una batteria al litio-metallo per migliorare la sicurezza, la durata e la velocità di ricarica. Sion Power è convinta che qualsiasi sistema al litio-metallo richieda la compressione per disporre di un sistema di accumulo di energia valido. L'azienda ha sviluppato una solida proprietà intellettuale intorno a questo concetto. LicerionTMè stata dimostrata con successo in celle per batterie di grande capacità energetica (fino a 20Ah) ed è attualmente in fase di sviluppo per raggiungere i 56Ah.

"Ogni casa automobilistica ora dispone di una strategia per i veicoli elettrici, con investimenti miliardari nel mercato. La nostra tecnologia è interessante perché LicerionTM fornisce una rirposta diretta all'ansia che i consumatori provano durante la ricerca dei caricabatterie, offrendo fino al doppio dell'energia rispetto agli ioni di litio tradizionali. Il sostegno dei nostri investitori è la dimostrazione della maturità della nostra tecnologia e del valore della nostra strategia in direzione dell'attivazione delle celle al litio-metallo", ha dichiarato Tracy Kelley, CEO di Sion Power.

"Abbiamo investito in Sion Power perché il suo solido portafoglio in ambito di proprietà intellettuale è fondamentale per rendere possibile la tecnologia al litio-metallo su base commerciale. La sua tecnologia è superiore a quella delle batterie tradizionali, con un processo di produzione modulabile che offre una soluzione più rapida e a basso costo", ha dichiarato Jim Simons, presidente di Euclidean Capital.

Grazie a questo nuovo capitale, Sion Power riuscirà a ottenere una convalida della propria tecnologia a livello tecnico e di mercato. L'azienda prevede di costruire una linea di produzione completamente automatizzata per produrre celle al litio-metallo di grande formato di alta qualità per i test e lo sviluppo del mercato da parte di OEM automobilistici e produttori di celle.

"Sion Power è il leader del settore che introduce gli anodi di litio-metallo e i loro importanti vantaggi nell'industria automobilistica. La sua tecnologia consentirà di espandere notevolmente l'adozione dei veicoli elettrici, ampliando l'autonomia di guida a un costo ridotto per le batterie al litio. È la soluzione che l'industria automobilistica attendeva con impazienza e sono lieto di entrare a far parte del consiglio di amministrazione della società", ha dichiarato Stefan Jacoby, presidente del consiglio di amministrazione di Sion Power.

LG Energy Solution, produttore leader mondiale nell'ambito delle batterie agli ioni di litio, ha deciso di investire in Sion Power per assicurarsi in modo preventivo tecnologie competitive per le batterie di prossima generazione e rafforzare la propria leadership di mercato. L'investimento potrebbe portare a ulteriori partnership tecnologiche con Sion Power, ai sensi di accordi separati tra le due parti.

"Questo investimento è una decisione strategica per consolidare la nostra leadership nello sviluppo di tecnologie di nuova generazione nel settore delle batterie", ha dichiarato un portavoce di LG Energy Solution. "Puntiamo a sviluppare una maggiore competitività e a generare nuovi valori investendo continuamente in tecnologie e aree di attività di nuova generazione".

Informazioni su Sion Power

Sion Power sostiene lo sviluppo del settore delle batterie ricaricabili con la sua tecnologia Licerion®. Licerion® rappresenta un approccio avanzato alle batterie al litio-metallo, che contiene il doppio dell'energia a parità di dimensioni e peso rispetto alle batterie tradizionali agli ioni di litio. Con una capacità di 500 Wh/kg, le batterie Licerion sono prodotte in grandi volumi in celle di grande formato. Di conseguenza, le batterie Licerion® hanno sono in grado di migliorare significativamente le prestazioni dei veicoli elettrici commerciali e privati. Visitare il sito web di Sion Power all'indirizzo sionpower.com .

Informazioni su LG Energy Solution

LG Energy Solution (KRX: 373220), nata dalla scissione da LG Chem, è un'azienda produttrice leader a livello mondiale di batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici, mobilità, IT e sistemi di accumulo di energia. Con 30 anni di esperienza nel settore della tecnologia rivoluzionaria delle batterie e una vasta attività di ricerca e sviluppo (R&S), l'azienda si posiziona in cima alla classifica per numero di brevetti relativi alle batterie, con oltre 25.000. La sua solida rete globale, che si estende in Nord America, Europa, Asia e Australia, comprende impianti di produzione di batterie creati tramite joint venture con le principali case automobilistiche come General Motors, Stellantis N.V., Hyundai Motor Group e Honda Motor Co., Ltd. LG Energy Solution si posiziona in prima linea nel settore del green business e della sostenibilità, e mira a raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050, incarnando al contempo il valore della crescita condivisa e promuovendo una cultura aziendale diversificata e inclusiva. Per saperne di più sulle idee e le innovazioni di LG Energy Solution, visitare il sito https://news.lgensol.com.

Fonte: Business Wire

