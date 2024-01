Mavenir si aggiudica il contratto di Deutsche Telekom per la messaggistica cloud nativa per la predisposizione del 5G su quattro reti in Europa

BONN, Germania: Mavenir, il fornitore di software di rete che plasma il futuro delle reti con un software cloud nativo eseguibile su qualsiasi cloud, si è aggiudicata il contratto per modernizzare e innovare le funzionalità di messaggistica, grazie al quale alimenterà la rete 5G di Deutsche Telekom in Austria, Repubblica Ceca, Grecia e Slovacchia.

Mavenir sta implementando la sua soluzione Message Controller completamente cloud nativa in quattro sedi di Deutsche Telekom in Europa. La pluripremiata soluzione di messaggistica sicura di Mavenir, leader a livello mondiale, è stata progettata per aiutare gli operatori a realizzare una crescita dei ricavi tramite le reti multigenerazionali 2G, 3G, 4G, 5G e oltre, grazie alla messaggistica protetta Application to Person (A2P).

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita