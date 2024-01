Talkdesk conferma la sua presenza all'evento All4Customer a Parigi, rafforzando il suo impegno sul mercato francese

Talkdesk presenterà e ospiterà una masterclass sul potenziale dell'IA generativa nei contact center

Talkdesk organizzerà dimostrazioni dal vivo di Talkdesk CX Cloud e Talkdesk Experience Clouds.

La masterclass in presenza di Talkdesk analizzerà le possibilità di potenziare l'ottimizzazione dei contact center con l'IA generativa.

L'azienda mantiene il suo impegno nei confronti della Francia come mercato di crescita strategico.

PARIGI: Talkdesk®, Inc. , leader mondiale nel settore dei contact center alimentati dall'intelligenza artificiale per le aziende di ogni dimensione, ha annunciato oggi la sua presenza all'evento All4Customer a Parigi dal 26 al 28 marzo 2024. L'investimento in questo evento fa parte dell'impegno dell'azienda nei confronti del mercato francese e per la generazione di risultati eccezionali per i clienti e i partner in tutta la regione grazie alla potenza della customer experience basata sull'intelligenza artificale (IA).

