LambdaTest è in testa nel mercato con l’integrazione del Samsung Galaxy serie S24 nel cloud per dispositivi reali

LambdaTest accoglie il Samsung Galaxy serie S24 nel suo cloud per dispositivi reali al fine di ottimizzare le prestazioni delle app sui più recenti dispositivi Samsung e allinearsi con le tendenze in evoluzione del mercato.

SAN FRANCISCO: LambdaTest, società che sviluppa l’omonima piattaforma cloud per l’esecuzione di test unificati, annuncia di avere aggiunto il Samsung Galaxy serie S24 nel suo repository sul cloud per dispositivi reali. LambdaTest è la prima azienda nel mercato a offrire agli utenti accesso a questi dispositivi più recenti per eseguire test su app e sul web.

Il Samsung Galaxy serie S24, offerto nei modelli S24, S24+ e S24 Ultra, è ora disponibile per test sia manuali che automatici sul cloud per dispositivi reali LambdaTest.

Fonte: Business Wire

