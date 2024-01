SPIE e l’Università di Manchester annunciano una sovvenzione da un milione di dollari per borse di studio per specializzazione

Le borse di studio SPIE-Manchester per specializzazione nel campo della fotonica sono concepite per dottori di ricerca e ricercatori presso il Photon Science Institute dell’università

BELLINGHAM, Washington: SPIE, la società internazionale di ottica e fotonica e l’Università di Manchester oggi hanno annunciato la creazione della SPIE-Manchester Postgraduate Scholarship in fotonica, nel corso di SPIE Photonics West a San Francisco. La donazione paritaria da 500.000 USD sarà integrata per un identico importo dall’università. Questa nuova sovvenzione, che rientra nell’ambito del Programma di sovvenzioni paritarie SPIE, sosterrà sia chi segue corsi di dottorato sia ricercatori che ritornano al Photon Science Institute dell’università in partnership con il Royce Institute, l’istituto nazionale britannico per la ricerca e l’innovazione nel campo dei materiali avanzati.

Fonte: Business Wire

