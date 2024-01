I servizi digitali Eltrona operano al meglio grazie a Hansen

MELBOURNE, Australia: Hansen Technologies (ASX:HSN), una delle principali società internazionali nello sviluppo di software e servizi per i settori dell’energia, delle risorse idriche e delle comunicazioni, è lieta di annunciare che un suo cliente di lunga data, Eltrona, società che eroga servizi di comunicazione nel Lussemburgo, ha prolungato l’accordo stretto con Hansen.

Ai sensi del contratto prorogato, Eltrona continuerà a implementare Hansen CCB , parte della suite Hansen per comunicazioni, tecnologia e media, aggiornandola alla versione più recente. Hansen CCB è una soluzione che offre flessibilità in relazione a tariffe, fatturazione e assistenza clienti per fornitori di servizi di comunicazione e pubblicitari. Con questa ultima versione integrata nella sua infrastruttura, Eltrona sarà in grado di migliorare le capacità di gestione dei prodotti e offrire un’esperienza superiore ai clienti dovunque nel Paese.

Fonte: Business Wire

