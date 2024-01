Konfer lancia il Catalogo e generatore di domande per il controllo GRC basato sull’IA, pensato per facilitare ai responsabili del rischio aziendale lo sviluppo di controlli di governance societaria basati su specifiche regole IA

MILPITAS, California: Konfer, azienda leader nel settore del controllo governance societaria, rischio e compliance (GRC) basato sull’IA, oggi ha annunciato il lancio del Catalogo per domande di controllo GRC basato sull’IA pensato per il regolamento Artificial Intelligence Act (AI Act) dell’Unione Europea. “Si tratta del primo catalogo nel settore che aiuterà i responsabili del rischio e della compliance ad accelerare le loro procedure di conformità all’AI Act dell’UE”, spiega Debu Chatterjee, Ceo Konfer. “Il nostro Generatore IA è stato in grado di analizzare l’intero regolamento e di presentare le indicazioni e i mandati sotto forma di domande di controllo che i dirigenti aziendali possono condividere con i loro team. Siamo in grado anche di utilizzare le risposte dei team per dare alle aziende un quadro completo delle loro decisioni in relazione sia al rischio e alla relativa postura sia alla mitigazione”.

Fonte: Business Wire

