I nuovi Induttori di potenza serie DFE2MCPH_JL di grado automobilistico hanno una resistenza CC e una corrente nominale migliori

KYOTO, Giappone: Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001), importante produttore di componenti passivi, ha ampliato la sua gamma con il rilascio della serie DFE2MCPH_JL di induttori di potenza di grado automobilistico con valori 0.33µH e 0.47µH, specificamente progettati per sistemi di propulsione e di sicurezza automobilistici. Rispetto ai prodotti esistenti della serie DFE2MCAH_J0 di Murata, il componente 0.33µH, ad esempio, ottiene gli standard più elevati nel settore con una riduzione del 38% nella resistenza CC a 18 mOhm assieme a un aumento pari al 31% nella corrente nominale fino a 5.1 A per lo stesso aumento di temperatura.

Fonte: Business Wire

