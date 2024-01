La soluzione Siren 14 basata sull'IA introduce la sicurezza degli agenti su dispositivi mobili e semplifica la ricerca

L'intelligence avanzata è ora accessibile al personale di comando e agli agenti di polizia in divisa

WASHINGTON: Siren, la società fornitrice di una piattaforma investigativa all-in-one per dipartimenti di polizia e degli sceriffi, agenzie di intelligence e forze dell'ordine, centri informativi e programmi per le aree ad alta intensità di narcotraffico (HIDTA), ha lanciato una nuova ricerca alimentata dall'intelligenza artificiale con accesso da dispositivi mobili come parte della versione più recente e del suo bundle di prodotti Siren for Law Enforcement.

Siren offre una suite completa di strumenti investigativi per affrontare le sfide odierne, come controlli di polizia, atti di violenza legati a furti con scasso, protezione di VIP, attività di spaccio, criminalità nell'ambito della supply chain e sicurezza marittima.

Fonte: Business Wire

