DigiLens espande l'ecosistema tecnologico con Kaynes Technology India Limited, produttore leader nel settore della progettazione e dei sistemi elettronici (ESDM) mentre si prepara a crescere a livello globale

DigiLens e Kaynes uniscono le forze per rivoluzionare i settori della realtà aumentata e del mobile computing nella regione Asia-Pacifico e per realizzare soluzioni scalabili per i mercati commerciale, industriale e della difesa in India

SUNNYVALE, California: DigiLens Inc., una delle principali società innovatrici nel settore delle nanotecnologie che sviluppa sistemi di visualizzazione per guide d'onda e occhiali intelligenti, annuncia la sigla di una partnership collaborativa con l'azienda indiana Kaynes Technology India Limited finalizzata alla scalabilità della produzione di guide d'onda. Kaynes Technology, uno dei principali produttori di componenti elettronici in molteplici settori commerciali – ricerca in ambito spaziale, difesa, aerospazio, ferrovie, assistenza sanitaria, automotive e altri ancora – è posizionato strategicamente come un licenziatario DigiLens per espandere la produzione di guide d'onda allo scopo di facilitare la disponibilità del dispositivo di punta DigiLens per il settore della realtà aumentata, DigiLens ARGO™, nel mercato indiano.

Fonte: Business Wire

