SLB e Equinor trivellano la sezione di pozzi più autonoma ad oggi

Le soluzioni digitali di trivellazione di SLB hanno consentito a Equinor di implementare trivellazioni autonome nella sua piattaforma Peregrino C in Brasile

HOUSTON: SLB (NYSE: SLB) oggi ha annunciato un passaggio significativo per le operazioni di trivellazione interamente autonome nella piattaforma brasiliana Peregrino C di Equinor. La combinazione di tecnologie digitali di SLB per l'automazione delle superfici, trivellazione autonoma sul fondo e trivellazione direzionale hanno consentito la trivellazione al 99% di una sezione da 2,6 km in modalità di controllo autonomo. In un programma di cinque pozzi, è stato raggiunto un aumento del 60% del tasso di penetrazione, che ha permesso di ottenere pozzi più rapidamente pur riducendo i costi e le emissioni di carbonio.

“Si tratta di un traguardo entusiasmante nel percorso verso operazioni di trivellazione totalmente autonome”, ha dichiarato Jesus Lamas, Presidente di Well Construction, SLB.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita