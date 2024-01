Armis nomina Bart Hammond come Chief Customer Officer

L'esperto dirigente dei servizi IT professionali entra a far parte del team esecutivo per gestire la fidelizzazione e l'esperienza clienti di Armis

SAN FRANCISCO: Armis, azienda di cybersecurity incentrata sull'asset intelligence, oggi ha annunciato la nomina a Chief Customer Officer (CCO) di Bart Hammond. Nel suo ruolo di CCO, Hammond sarà responsabile della linea dirigenziale del team Customer Success di Armis e gestirà la fidelizzazione e l'esperienza clienti di Armis.

"I clienti sono la nostra priorità assoluta. Come organizzazione incentrata sul cliente, è essenziale seguire da vicino ogni aspetto del livello di soddisfazione dei clienti per aiutarli a usare al meglio le nostre soluzioni e a risolvere i problemi di cybersecurity più ostici", è il commento di Yevgeny Dibrov, CEO e co-fondatore di Armis.

Fonte: Business Wire

