Il nuovo ufficio di Kinaxis a Dallas porta nel Texas la tecnologia leader della supply chain

L'innovatore della supply chain globale consolida la propria presenza negli Stati Uniti con una nuova sede texana, a supporto del continuo impegno per l'espansione

OTTAWA, Ontario: Kinaxis ® Inc. (TSX: KXS), piattaforma leader nelle soluzioni per la gestione della supply chain, oggi ha annunciato l'apertura di un nuovo ufficio a Dallas, Texas, per contribuire a servire la crescente base di clienti USA dell'azienda, che punta a posizionarsi per la crescita futura.

L'azienda dispone già di un team ben consolidato e il nuovo ufficio di Dallas, situato a Las Colinas, fungerà da hub centralizzato in cui potranno confluire dipendenti e clienti per interagire, collaborare e lavorare alla risoluzione di alcuni dei problemi più urgenti che le supply chain globali devono affrontare.

Fonte: Business Wire

