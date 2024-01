Q4 Inc. ottiene l’ordine finale del tribunale di approvazione dell’accordo con Sumeru Equity Partners

TORONTO: Q4 Inc. (TSX:QFOR) (“Q4” o la “Società”), azienda che sviluppa l’omonima piattaforma avanzata di accesso ai mercati di capitali, oggi ha annunciato di avere ottenuto un ordine finale dalla Corte suprema di giustizia della Provincia di Ontario (Elenco commerciale) di approvazione del piano già annunciato per la stipula di un accordo contemplato dalla legge Business Corporations Act (Ontario), ai sensi del quale un’entità appena costituita e controllata da Sumeru Equity Partners (“Sumeru”), una delle principali società di investimento il cui focus è sulla tecnologia, ha accettato di acquistare tutte le azioni ordinari emesse e in circolazione della Società (“Azioni ordinarie”) al prezzo di 6,05 USD per azione ordinaria, eccetto quelle detenute da determinati azionisti che stanno reinvestendo il loro capitale (l’“Accordo”).

Fonte: Business Wire

