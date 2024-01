Nubis Communications e Alphawave Semi annunciano la prima dimostrazione della tecnologia ottica PCI Express 6.0

Le lunghezze estese dei collegamenti aumenteranno la scalabilità dei cluster di intelligenza artificiale e apprendimento automatico (IA/ML)

NEW PROVIDENCE, New Jersey e TORONTO, Ontario: Nubis Communications, Inc., fornitore di interconnessione ottica a bassa latenza ed elevata intensità (HDI/O), e Alphawave Semi (LN: AWE), leader globale nell'ambito della connettività ad alta velocità e del silicio per computing per l'infrastruttura tecnologica mondiale, hanno annunciato oggi la loro prossima dimostrazione della tecnologia PCI Express 6.0 che passa attraverso un collegamento ottico a 64GT/s per canale. I fornitori di data center stanno esplorando l'uso di PCIe tramite tecnologia ottica per espandere fortemente la portata e la flessibilità dell'interconnessione per la memoria, le CPU, le GPU e gli acceleratori di silicio personalizzati, per consentire cluster più scalabili ed efficienti dal punto di vista energetico per le architetture di intelligenza artificiale e apprendimento automatico (IA/ML).

Fonte: Business Wire

